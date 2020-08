La nuova ordinanza anti Covid emanata dal presidente della Regione Musumeci

Emanata ieri una nuova ordinanza dal presidente della regione siciliana Musumeci in tema si contrasto al Covid 19.

sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per l’esercizio di attività all’esterno :

– distanziamento interpersonale

– ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato

Le medesime disposizioni si applicano anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.

I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l’esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino.

Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto

FERRAGOSTO (notti dei giorni 14 e 15 agosto)

– ciascun esercizio commerciale che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti.

– assoluto divieto di assembramento

– limite massimo del 40% della capienza

– obbligo di utilizzare spazi all’aperto

– obbligo di indossare la mascherina.

– Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.

integrazione alla ordinanza in materia di gestione dei migranti :

– sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture

– obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all’esame oro-rino-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al Covid-19