La partecipazione alla vita pastorale in una Chiesa che si rinnova

In che modo partecipare, in una dimensione sinodale, alla vita pastorale della Chiesa?

Su questo tema la Chiesa di Cefalù, che sta vivendo il tempo di grazia del XII Sinodo diocesano, si incontrerà sabato 27 febbraio 2021 all’interno della Basilica Cattedrale.

I fedeli sono stati convocati dal Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante per approfondire il tema “Conversava con noi lungo la via” e saranno guidati nella riflessione dal Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna.

Un momento importante di confronto tra le varie realtà presenti nella chiesa diocesana.

Purtroppo la pandemia in corso permetterà la partecipazione in presenza solo dei parroci, dei referenti per il Sinodo e di una rappresentanza di fedeli dalle parrocchie e delle Associazioni.

Per agevolare la partecipazione di tutti i fedeli, l’assemblea verrà trasmessa sulle pagine social, il canale youtube e il sito della Diocesi domenica 28 febbraio alle 21.