“La prevenzione del carcinoma del colon retto”. Incontro presso la sala consiliare di Campofelice di Roccella

Ascolta l'articolo

Continuano gli incontri a cadenza mensile con i nostri specialisti, presso la Sala Consiliare del comune di Campofelice di Roccella.

SALUTE=VITA prevenzione e cura oltre l’informazione un’iniziativa ,che ha come base l’importanza della prevenzione. Gli incontri propongono di offrire un’occasione di incontro, scambio e toccano argomenti utili a tutti grazie alla professionalità degli specialisti coinvolti che riescono a trasmettere e diventare propositivi nella soluzione dei problemi riguardanti la salute.

Inoltre di grande importanza la collaborazione con altri enti: l’Auser di Campofelice di Roccella , il club degli artisti, l’ordine di Malta (corpo di soccorso sezione Madonie) e l’ente BC Sicilia per la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Culturali ambientali e l’associazione CO.TU.LE.VI contro tutte le violenze.

Il prossimo incontro si svolgerà Giovedì 1 Dicembre alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare del comune di Campofelice di Roccella e riguarderà “La prevenzione del carcinoma del colon retto”, una delle neoplasie più diffuse nel mondo occidentale,che colpisce l’intestino crasso, ed è il risultato della proliferazione di una delle cellule che costituisce il tratto colon-retto.

Le cause di questo tumore sono poco chiare ma, degli studi hanno portato alla conclusione che i fattori di rischio predominanti siano: una dieta poco sana, il fumo, l’obesità, la sedentarietà e alcune malattie ereditarie.

Oggi grazie a prevenzione, screening e trattamenti sempre più efficaci questa neoplasia ha un minore tasso di mortalità come ci spiegherà il Dott. Guido Martorana specialista in Chirurgia Oncologica che tratterà la malattia in termini di prevenzione e cure efficaci.