La prima iniziativa della “Casa Riformista” in Sicilia promossa dal coordinamento provinciale di IV si terrà a Gangi l’8 novembre

Ricomporre l’Italia dei territori: la nuova legge per la montagna e il patto tra aree interne e zone costiere

Le sfide per rilanciare il tema dei territori, della montagna e delle aree interne sembrano diventate ormai velleitarie.

I luoghi, che ancora conservano una dimensione di vita a misura d’uomo, non sono più assunti come mete dai giovani e diventano, ogni giorno che passa, terreni impervi per coloro che rimangono privi o con servizi di periferia.

Nella prima uscita in Sicilia del simbolo della Casa Riformista è il coordinamento provinciale di Italia Viva a chiamare a raccolta gli Amministratori locali delle città di mare e di montagna che si confronteranno con i parlamentari di IV Borghi, Faraone, Musolino.

“L’8 novembre a Gangi alle ore 11 presso il Palazzo Bongiorno cercheremo di fare uscire delle proposte concrete per i nostri territori e lo faremo con chi si misura quotidianamente con i problemi delle Città e del Paese, Sindaci e Parlamentari discuteranno della nuova legge per la montagna, delle opportunità e di come si può rinsaldare il rapporto tra mare e montagna – così il presidente provinciale di Italia Viva – continueremo a lottare perché i nostri paesi si salvino e non diventino “città museo””.

Sono invitati tutti gli amministratori del territorio, le associazioni di categoria, l’associazione Zone Franche Montane, le scuole e tutti coloro che hanno a cuore i propri paesi e i propri territori.

Gangi, 29 ottobre ’25

Il presidente provinciale di Italia Viva

Giandomenico Lo Pizzo