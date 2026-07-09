La Pro Loco Castelbuono apre ai tirocini curriculari per gli studenti universitari
La Pro Loco Castelbuono APS informa gli studenti universitari che, grazie alle convenzioni attive con l’Università degli Studi di Palermo (UNIPA), l’Università degli Studi di Messina (UniMe) e l’Università Telematica Pegaso (UniPegaso), è possibile svolgere presso le proprie sedi il tirocinio curriculare previsto dai rispettivi percorsi di studio.
L’esperienza consentirà agli studenti di acquisire competenze pratiche nei settori:
accoglienza e informazione turistica;
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
organizzazione di eventi e manifestazioni;
progettazione culturale e turistica;
comunicazione, promozione e social media;
turismo esperienziale e sviluppo del territorio.
I tirocinanti saranno affiancati da un tutor e potranno partecipare attivamente alle iniziative della Pro Loco, maturando un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo dell’associazionismo e della promozione territoriale.
Gli studenti interessati possono richiedere informazioni inviando una e-mail a prolococastelbuono@libero.it oppure contattando la Pro Loco.3687836603/3896893810.
Pro Loco Castelbuono APS
Insieme per valorizzare il territorio, la cultura e il turismo delle Madonie.
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