La Pro Loco di Castelbuono APS cerca soci volontari per servizi di accoglienza turistica e mobilità sociale

UNISCITI AL NOSTRO TEAM!

CERCHIAMO SOCI VOLONTARI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E MOBILITÀ SOCIALE.

La Pro Loco di Castelbuono APS (Associazione di Promozione Sociale) invita tutti i cittadini, maggiorenni residenti e non, a unirsi alla nostra missione di valorizzazione del territorio.

Siamo alla ricerca di persone motivate e con spirito collaborativo che desiderino dedicare parte del loro tempo libero a supporto delle attività associative, in particolare per:

Servizio Guida e Accompagnamento (Autisti Volontari);

Gestione e conduzione dei mezzi di mobilità sostenibile (es. golf car) per il trasporto di turisti, anziani e persone con difficoltà motorie all’interno del centro storico e nelle aree designate anche a seguito dell’ordinanza di chiusura delle strada provinciale n. 9 Castelbuono/Isnello;

Requisiti Fondamentali:

Status di Socio: Disponibilità a diventare socio attivo della Pro Loco (quota associativa annuale simbolica);

Patente di Guida: Essere in possesso di patente B valida (per il ruolo di autista);

Disponibilità Oraria: Flessibilità, specialmente durante i fine settimana, i mesi estivi, in occasione di eventi e manifestazioni locali ed in occasione di un istituendo servizio navetta per e da interruzione SP 9;

Orientamento al Pubblico: Ottime doti comunicative, cordialità e passione per Castelbuono;

Etica: Senso di responsabilità, affidabilità e rispetto delle regole associative e della sicurezza stradale.

Cosa Offriamo:

L’opportunità di contribuire attivamente alla vita culturale e sociale del paese;

Formazione specifica per l’uso dei mezzi e per l’accoglienza turistica;

Copertura assicurativa INAIL/RC prevista per i volontari della Associazione iscritta al RUNTS;

I 4/5 dell’importo dei biglietti venduti e di eventuali contributi pubblici (detratte ritenute INPS) con stipula contratto occasionale secondo la vigente normativa;

Un ambiente dinamico, collaborativo e orientato al benessere della comunità.

Come Candidarsi:

Se sei interessato a mettere a disposizione il tuo tempo e le tue competenze, ti invitiamo a contattarci.

Diventa protagonista dell’ospitalità di Castelbuono!

Ti aspettiamo!

Castelbuono 8/12/2025

Il Presidente della Pro Loco Castelbuono APS

Nicolò Cusimano