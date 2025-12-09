La Pro Loco di Castelbuono APS cerca soci volontari per servizi di accoglienza turistica e mobilità sociale
La Pro Loco di Castelbuono APS cerca periodicamente soci volontari interessati a svolgere diverse attività, inclusi servizi di mobilità turistica e sociale (come la guida di golf car). Per esprimere la tua disponibilità o per maggiori informazioni sulle modalità e sui requisiti (es. patente, assicurazioni, disponibilità oraria), puoi contattare direttamente l’associazione:
Telefono: 3687836603, 3896893810
Email: prolococastelbuono@libero.it
Contattare direttamente l’Associazione è il modo più efficace per conoscere le posizioni attualmente aperte e le procedure da seguire.
UNISCITI AL NOSTRO TEAM!
CERCHIAMO SOCI VOLONTARI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E MOBILITÀ SOCIALE.
La Pro Loco di Castelbuono APS (Associazione di Promozione Sociale) invita tutti i cittadini, maggiorenni residenti e non, a unirsi alla nostra missione di valorizzazione del territorio.
Siamo alla ricerca di persone motivate e con spirito collaborativo che desiderino dedicare parte del loro tempo libero a supporto delle attività associative, in particolare per:
Servizio Guida e Accompagnamento (Autisti Volontari);
Gestione e conduzione dei mezzi di mobilità sostenibile (es. golf car) per il trasporto di turisti, anziani e persone con difficoltà motorie all’interno del centro storico e nelle aree designate anche a seguito dell’ordinanza di chiusura delle strada provinciale n. 9 Castelbuono/Isnello;
Requisiti Fondamentali:
Status di Socio: Disponibilità a diventare socio attivo della Pro Loco (quota associativa annuale simbolica);
Patente di Guida: Essere in possesso di patente B valida (per il ruolo di autista);
Disponibilità Oraria: Flessibilità, specialmente durante i fine settimana, i mesi estivi, in occasione di eventi e manifestazioni locali ed in occasione di un istituendo servizio navetta per e da interruzione SP 9;
Orientamento al Pubblico: Ottime doti comunicative, cordialità e passione per Castelbuono;
Etica: Senso di responsabilità, affidabilità e rispetto delle regole associative e della sicurezza stradale.
Cosa Offriamo:
L’opportunità di contribuire attivamente alla vita culturale e sociale del paese;
Formazione specifica per l’uso dei mezzi e per l’accoglienza turistica;
Copertura assicurativa INAIL/RC prevista per i volontari della Associazione iscritta al RUNTS;
I 4/5 dell’importo dei biglietti venduti e di eventuali contributi pubblici (detratte ritenute INPS) con stipula contratto occasionale secondo la vigente normativa;
Un ambiente dinamico, collaborativo e orientato al benessere della comunità.
Come Candidarsi:
Se sei interessato a mettere a disposizione il tuo tempo e le tue competenze, ti invitiamo a contattarci.
Diventa protagonista dell’ospitalità di Castelbuono!
Ti aspettiamo!
Castelbuono 8/12/2025
Il Presidente della Pro Loco Castelbuono APS
Nicolò Cusimano
