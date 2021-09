La profezia di Gioacchino Genchi sulla sentenza d’appello del processo sulla trattativa Stato-mafia

La Corte d’appello di Palermo ha smontato la sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia. Arriva l’assoluzione per l’ex senatore Marcello Dell’Utri (“per non avere commesso il fatto”), per gli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni (“perché il fatto non costituisce reato”), in primo grado erano stati condannati a 12 anni. Assoluzione anche per l’ex colonnello Giuseppe De Donno, che aveva avuto 8 anni.

Una sentenza, quella emessa ieri dal collegio presieduto da Angelo Pellino, che era stato profetizzato dal castelbuonese Gioacchino Genchi in un’intervista pubblicata il 22 aprile 2014 su L’Huffington Post a cura di Andrea Purgatori. Il vicequestore in pensione della Polizia di Stato (oggi avvocato) si era espresso con queste parole: “Per me è una delle più grandi assurdità che abbia partorito la giustizia italiana dal dopoguerra ad oggi. È come se a Dell’Utri che ha fatto la casetta sull’albero avessero contestano il reato di pedofilia”.

Di seguito il link dell’intervista: https://www.gioacchinogenchi.it/blog-rassegna-stampa/gioacchino-genchi-antimafia-parola-andrebbe-abolita/