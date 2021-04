La proposta di una lettrice per migliorare la differenziata a Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – Vorrei fare i complimenti agli operatori ecologici e a chi li organizza per il lavoro che svolgono. Non capisco come mai Castelbuono non sia tra i paesi virtuosi visto che, secondo me, la raccolta differenziata è fatta correttamente. Quello che non va è il modo in cui viene fatta nelle campagne perché viene messo tutto insieme nonostante le persone danno sacchetti differenziati. Io mi sono informata e ho saputo che al Comune non conviene separare i vari sacchetti perché antieconomico.

Ora io mi chiedo.. è meglio spendere un po’ di soldi in più per separare i sacchetti( cosa molto difficile perché dall’ esterno non si nota quello che c’è dentro i sacchetti)o rispettare la natura? Riflettendo mi è venuta un’idea che voglio comunicare. Poiché tutti quelli che abitiamo nelle campagne abbiamo le macchine e poichè lo spazio in campagna non ci manca, perché non tenere da parte i sacchetti con la carta e la plastica(che tra l’altro non fanno brutto odore) e portarli noi personalmente in discarica? (magari una volta al mese).

L’ umido dovremmo metterlo tutti nella compostiera e ogni 2 o 3 anni svuotarlo nel terreno, non sarà un concime perfetto ma riempiremo di meno la discarica. Agli operatori ecologici nelle campagne potremo dare solo l’indifferenziato. E’ un’idea che rispetta l’ambiente e non aggiunge ulteriori costi al Comune. Riciclare carta e plastica è importante perchè diamo vita a nuove cose e non facciamo aumentare ciò che va in discarica. E’ un’idea ,chi vuole accoglierla farà un favore al Pianeta e ai nostri figli e nipoti.

Anna Di Vita