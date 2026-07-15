La Regione Siciliana assegna un contributo di 25 mila euro al progetto della Diocesi di Cefalù per gli oratori

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha assegnato 25 mila euro alla Diocesi di Cefalù nell’ambito della manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti con finalità educative e inclusive negli oratori, in stretto rapporto con le famiglie.

Il contributo sosterrà il progetto “Oltre i Confini del Mondo” che coinvolgerà gli oratori parrocchiali del territorio diocesano nel solco del cammino sinodale della Chiesa di Cefalù.

L’iniziativa mira a promuovere il superamento di ogni barriera fisica, culturale, ideologica e mentale, favorendo l’inclusione sociale, la parità dei diritti, il rispetto dell’ambiente e la costruzione di una società più giusta. Il progetto prevede attività educative, laboratori e percorsi formativi sia nel periodo estivo, con i sussidi per il Grest, sia durante il tempo di Avvento e Natale.

I ragazzi coinvolti saranno protagonisti di giochi, laboratori, momenti di animazione e giornate di incontro e condivisione, guidati dagli strumenti predisposti dalla Commissione diocesana Sussidi. Le attività offriranno occasioni di riflessione sui temi dell’accoglienza, del superamento di ogni forma di esclusione, del rispetto del creato, della promozione della pace, della legalità e della giustizia.

“Oltre i Confini del Mondo” intende così offrire un sostegno concreto alle famiglie che, da sole, spesso faticano a rispondere ai bisogni educativi, relazionali e di socializzazione dei propri figli, contribuendo a prevenire situazioni di disagio e a favorire lo sviluppo armonico dei giovani.

Negli ultimi anni quella degli oratori è diventata una presenza importante perché ha consolidato il proprio ruolo come presidio educativo e sociale nelle comunità parrocchiali del territorio, grazie anche al coordinamento del Forum Oratori del Centro diocesano. Il contributo concesso dall’Assessorato regionale rappresenta un riconoscimento dell’impegno svolto da queste realtà, che in molti contesti costituiscono uno dei principali punti di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie.

Il progetto sarà realizzato tra giugno e dicembre 2026.