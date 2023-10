La risposta del Sindaco Cicero all’interrogazione consiliare della Costituente su contatori idrici e ditta privata

Prima di entrare nel merito dell’interrogazione, è opportuno precisare che l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli uffici, ha affidato il “servizio di smontaggio e montaggio dei nuovi contatori idrici nel Comune di Castelbuono” ai sensi dell’alt 1, lett. a) del d.L 76/2020, convertito con legge 120/2020, come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108/2021 mediante trattativa diretta – MEPA, agli artigiani idraulici di Castelbuono, invitandoli a costituire un’ATI (Associazione Temporanea d’impresa) composta dalle seguenti aziende: San Impianti srl (capogruppo), M.V. Impianti srl, Mitra Vincenzo, Castiglia Giacomo, Castiglia Giuseppe, La Grua Giovanni e Abitare srl.

L’ATI è stata costituita il 13 gennaio 2023 davanti al notaio Lo Piccolo Maria Assunta. La società capofila dell’ATI è la San Impianti SRL che ha ottenuto l’affidamento del servizio per un importo di €. 130.024,99.

Le aziende costituitesi in ATI hanno successivamente provveduto a ripartire tra di loro il territorio comunale e le relative utenze idriche, sia urbane che extra-urbane, organizzandosi nel modo migliore per svolgere questo lavoro. Fatta questa doverosa premessa ed entrando nel merito dell’interrogazione, l’azienda Abitare srl, componente dell’ATI, quando non ha trovato l’utente in casa nelle aree e utenze ad essa assegnate, ha ritenuto opportuno lasciare la lettera firmata dal Sindaco datata 13/12/2022 con il proprio biglietto da visita, in modo da consentire ai cittadini di contattarli più agevolmente per procedere ai lavori di cui all’affidamento.

Va specificato che le lettere a firma del Sindaco, oltre 1000 copie, erano già state distribuite a dicembre 2022 per informare i cittadini dell’avvio delle procedure di sostituzione dei contatori. Nella lettera si invitavano i cittadini a procedere nei tempi più opportuni al fine di rispettare l’articolo 7 del regolamento comunale approvato con delibera n. 13 del 22/02/2019, che recita: “i misuratori idrici devono essere ubicati nella parte esterna dell’area di pertinenza dell’immobile, a quota terreno, direttamente ispezionabile dalle sedi viarie, dalle strade pubbliche”. Relativamente alle domande formulate, già ampiamente chiarite in premessa, ritengo utile rispondere singolarmente ai quattro quesiti, anche per consentire a tutti i cittadini di avere le necessarie delucidazioni e chiarimenti.

Né il Sindaco, né l’Amministrazione comunale e nemmeno i Responsabili di Settore erano a conoscenza dell’iniziativa della ditta Abitare srl di allegare il proprio biglietto da visita alla lettera del 13/12/2022, quando non trovano l’utente in casa. Tale iniziativa è stata adottata in autonomia dalla ditta per semplificare il contatto con gli utenti e procedere all’esecuzione dei lavori di cui è affidataria in quanto componente dell’ATI;

La lettera non è stata distribuita dai dipendenti comunali;

Questa domanda mi sembra la più inappropriata, in quanto i lavori di sostituzione dei contatori sono già stati appaltati dal Comune all’ATI costituita dagli artigiani locali, come precedentemente illustrato, e conseguentemente le somme per pagare la sostituzione dei contatori vengono erogate alle imprese dal Comune. Pertanto non si comprende a quali “consigli sulle ditte da invitare per eseguire dei lavori” si fa riferimento;

In via preliminare mi sembra un’affermazione fuori luogo asserire che “lo spostamento dell’ubicazione dei contatori dell’acqua nella parte esterna delle abitazioni è materialmente impossibile” in diverse abitazioni del centro storico, in quanto prioritariamente bisogna rispettare l’articolo 7 del regolamento del Servizio Idrico Integrato. Per quanto riguarda lo spostamento dei contatori nelle case del centro storico, dall’interno all’esterno dell’abitazione, non ci sono costi così elevati in quanto bisogna solamente intercettare il tubo dell’acqua che entra nel fabbricato, predisporre una nicchia, anche a terra, e installare il contatore togliendolo dal posto dove è ubicato internamente.



Mi sia consentito fare alcune considerazioni conclusive che portano a chiedermi quale sia stato lo scopo di una tale interrogazione. Questo argomento poteva infatti essere chiarito con una semplice telefonata, evitando polemiche inutili che coinvolgono la comunità, gli uffici e l’Amministrazione comunale per questioni irrilevanti.

Mi sembra di rivivere lo stesso equivoco accaduto qualche anno fa, quando un componente dello stesso gruppo che ha formulato l’interrogazione, dichiarò di aver visto un automezzo comunale con il lampeggiante giallo acceso, transitare di notte in C.da Mandrazze-San Guglielmo, e diffuse sui social commenti inappropriati e offensivi sull’operato dei dipendenti comunali.

Ribadisco il mio stupore e la mia incredulità nell’aver ricevuto questa interrogazione che considero un atto superficiale nonché arrogante.

Si rappresenta infine con fermezza che nessuna Amministrazione comunale può promuovere un’azienda privata per effettuare lavori privati dei cittadini, tale procedura sarebbe assolutamente illegittima. Al contrario, come sempre, abbiamo cercato di valorizzare le imprese locali nella loro totalità senza fare particolarismi, nel rispetto delle norme e dell’etica pubblica.

Certo di aver risposto alla vostra interrogazione, vi porgo Cordiali Saluti.

P.S. Nella considerazione che la vostra nota è stata pubblicata renderemo pubblica anche questa risposta.

Il sindaco, Mario Cicero