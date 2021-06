La risposta di Giuseppe Abbate alle critiche del sindaco dopo la pubblicazione delle foto della Venere ciprea

L’ho promesso e non posso esimermi dal farlo

Dopo i meritati e paterni rimbrotti del Sindaco nei miei confronti per avere io in modo strumentale pubblicato alcune foto commentate, distorsive della realtà castelbuonese, su piattaforma internazionale aperta al mondo intero ( 9 commenti tutti del pianeta Castelbuono) ho dovuto coscientemente cospargermi il capo di cenere e chiedere in ginocchio perdono per avere osato tanto.

Distorsive perché ? fotomontaggi ? foto taroccate ?

Da oggi niente più pubblicazioni di foto e tantomeno commenti diversi dal pensiero unico.

Speriamo che il mio esempio sia seguito da qualcuno dei tanti detrattori.

Sono contento, comunque, che in giornata si provvederà a ripristinare lo statu quo e ciò sicuramente non per la segnalazione ma perché era già tutto programmato.

In quanto a segnalazioni, in tono sommesso, ma purtroppo in modo ancora sfacciato la invito, ove non l’abbia già fatto, e sicuramente l’ha fatto, a visitare la zona immediatamente posteriore alle mura del Castello Comunale e, se lo ritiene opportuno, far dare una pulitina da tutto quello che vedrà. Suggerimento superfluo perché già tutto programmato!!

Come vede niente foto e niente commenti. E così il mondo intero sarà contento perché non abbiamo distorto la realtà.

E così sia …. G. Abbate