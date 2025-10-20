“La Scuola che fa Rete”: a Castelbuono nasce un modello educativo condiviso tra istituzioni e comunità

Un incontro denso di entusiasmo, visioni e progettualità quello che si è svolto il 7 ottobre scorso nei locali della Scuola Secondaria di I grado di Castelbuono, dove l’istituto ha aperto le porte alle istituzioni e alla comunità per disegnare insieme il futuro del tempo prolungato.

A fare gli onori di casa, la nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo “F. Minà Palumbo”, prof.ssa Anna Ragusa, che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di costruire una scuola capace di dialogare con il territorio, mettendo in rete risorse, esperienze e competenze per offrire agli studenti un percorso formativo più ricco, creativo e significativo.

Attorno al tavolo, oltre a diversi docenti, un parterre ricco e rappresentativo: i Sindaci di Castelbuono e Isnello, Mario Cicero e Marcello Catanzaro, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Castelbuono Annalisa Genchi, il Dirigente dell’IIS “Luigi Failla Tedaldi” Gianfranco Lisanti, il Giornalista Rosario Mazzola e i rappresentanti delle principali Istituzioni culturali locali – la Biblioteca comunale, il Museo Civico e il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”. Tutti uniti da un obiettivo comune: dare vita a una rete educativa territoriale.

Nel corso dell’incontro sono emerse proposte innovative per rendere il tempo prolungato più attrattivo e rispondente alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi. Ma non è stato solo un confronto di idee: è stato definito un vero e proprio piano di lavoro operativo, con percorsi concreti e tappe precise, destinati a trasformare i pomeriggi dei ragazzi in esperienze di apprendimento attivo e coinvolgente e a fare del tempo prolungato un’opportunità educativa dinamica, non una semplice estensione del tempo scuola, ma un tempo di crescita personale, sociale e culturale.

Si è parlato di laboratori pomeridiani interdisciplinari, che intreccino arte, teatro, scienza e tradizione locale, senza trascurare le nuove tecnologie e i linguaggi digitali; di percorsi di educazione ambientale in collaborazione con il Museo Naturalistico; di progetti di lettura e scrittura creativa legati alla Biblioteca comunale; di attività museali esperienziali per avvicinare i giovani alla storia e al patrimonio del territorio; e naturalmente anche di sport, con il progetto “Nuoto” presso la piscina comunale di Isnello. E di tanto altro ancora…

Un aspetto centrale del piano di lavoro è la condivisione delle esperienze formative: studenti di Castelbuono e Isnello potranno lavorare insieme su iniziative culturali, scientifiche e artistiche, rafforzando il senso di appartenenza ad un’unica comunità educante.

Fondamentale sarà anche il ruolo dei genitori, chiamati a partecipare attivamente ad alcune fasi dei progetti e ai momenti di restituzione pubblica.

La scuola intende, infatti, costruire un patto educativo allargato, in cui studenti, docenti, famiglie e istituzioni camminino nella stessa direzione, condividendo obiettivi, esperienze e valori.

Solo così — ha ribadito la Dirigente — sarà possibile rendere la scuola davvero parte viva della comunità e restituire al tempo scolastico tutto il suo valore formativo e umano.

L’incontro si è concluso con l’impegno di dare continuità al lavoro attraverso tavoli di progettazione tematici, che coinvolgeranno ancora docenti, amministrazioni e realtà culturali del territorio.

“La scuola deve essere il cuore pulsante della comunità – ha ricordato la Dirigente Ragusa – un luogo dove si costruisce insieme il futuro dei nostri ragazzi, mettendo in rete saperi, passioni e competenze.”

Un messaggio chiaro e condiviso: da Castelbuono e Isnello parte un modello di scuola aperta, creativa e radicata nel territorio, pronta a formare cittadini curiosi, consapevoli e partecipi della vita della propria comunità.

Daniela Di Garbo