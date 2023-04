La scuola di danza Arte in Movimento e le a sue allieve brillano al premio Palermo Danza 2023

Le allieve dei corsi di Danza moderna-contemporanea dell’Asd Arte in Movimento di Ezia Cumbo, hanno partecipato il 16 aprile scorso al “Premio Palermo Danza 2023”, la più importante manifestazione di danza del Sud Italia. L’evento, organizzato da Christian Carapezza e Studiotrentasei, si è tenuto all’Auditorium Cinema Teatro Golden di Palermo alla presenza di una giuria d’eccezione formata da Giuliano Peparini, Garrison Rochelle e Jean-Sébastien Colau.

Durante la manifestazione, che ha visto esibirsi numerosi talenti provenienti da tutta la Sicilia, alle allieve della scuola di danza Arte in Movimento sono state assegnate ben 4 borse di studio. La maestra Arabella Scalisi ha inoltre ricevuto il “Premio Palermo Danza 2023” dalla giuria.

Le coreografie, ideate e create dalla stessa maestra di danza, hanno permesso alle allieve di ottenere ottimi risultati e tantissimi complimenti dalla giuria. Le bambine del II Corso sono: Gaia F., Chiara S., Matilde D.,Vittoria M., Alice D., Chiara C., Naike S., Chiara P., Elena L., Flavia C., Elisabeth C., Sophia M., Sophia L., Alyssa R., Vanessa M., Alessia G., Carola I., Francesca S., Giulia P. Le allieve del corso avanzato sono Carola C., Chiara G., Angelica A., Giorgia M., Marzia P., Marta M., Martina T., Giulia G., Anna D., Aurora M., Clara L., Irene M. Tutte le allieve si sono impegnate con passione e costanza.

Il Premio Palermo Danza verrà trasmesso in televisione nel mese di maggio. La Scuola di Danza Asd Arte in Movimento si trova in via San Guglielmo a Castelbuono.