La smentita, I Delfini replicano alle accuse del Partito animalista europeo: “nostra associazione iscritta all’Albo”

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la richiesta di smentita dell’associazione I Delfini distaccamento di Castelbuono, la quale afferma che quanto riportato nella diffida del Partito animalista europeo sono affermazioni palesemente false. Dichiara infatti il presidente Mirco Francioso che l’Associazione i Delfini (Sede Regionale di Licata) è attualmente registrata presso l’albo regionale delle Associazioni protezionistiche della Regione Sicilia, diversamente da quanto affermato dal Partito animalista europeo.

Lo scrivente, in qualità di presidente “Dell’associazione i Delfini Onlus Distaccamento di Castelbuono”, Iscritta nel Registro Regionale Delle Organizzazioni Di Volontariato Sezione A ,Solidarietà Sociale Decreto Assessoriale n. 345 del 07/03/96, Iscritta al n. 13 della sezione A dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, Codice Fiscale 96028480828 – sede legale Via Dante Alighieri 185 Castelbuono (PA),

In merito all’articolo da voi pubblicato in data 15 giugno 2020 al seguente link:https://www. castelbuonolive.com/partito- animalista-nuova-diffida-al- comune/ dove viene citato testualmente:

quanto alla Convenzione con l’Associazione I Delfini, tenendo conto che il distaccamento di Castelbuono non è iscritto all’Albo regionale delle Associazioni animaliste, e che i Comuni possono sottoscrivere Convenzioni solo con soggetti che abbiano il detto requisito (art. 11 l.r. 15/2000), l’accordo di gestione doveva essere sottoscritto dal legale rappresentante della sede centrale, o da suo procuratore ad acta indicato con specifico atto di nomina, evenienza del tutto assente nel presente caso;

in ogni caso, dalla consultazione dell’Albo regionale delle Associazioni animaliste emerge che anche la sede centrale dell’Associazione I Delfini non è iscritta al detto Albo per cancellazione, motivo per il quale qualunque tipo di Convenzione è impossibile a sottoscriversi, sia con il distaccamento che con la sede centrale;

Riteniamo false e diffamatorio quanto scritto dal Signor Enrico Rizzi e da voi pubblicato, ci riserviamo si procedere a formale querela per diffamazione a mezzo stampa in quanto l’Associazione i Delfini (Sede Regionale di Licata) E’ attualmente registrata presso l’albo regionale delle Associazioni protezionistiche della Regione Sicilia al rigo 13 come si evince dal documento pubblicato dalla stessa Regione Sicilia ed aggiornato in data 16 Aprile 2020.

Inoltre il distaccamento di Castelbuono in quanto tale acquisisce tutti i requisiti della sede Centrale come si evince dalla documentazione che alleghiamo alla presente.

Mirco Francioso

Presidente dell’Associazione

I Delfini Onlus Distaccamento

di Castelbuono

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA