La squadra del pilota castelbuonese Vincenzo Campo conquista il secondo posto alla 4H Endurance di Triscina (Campionato SWS Series)

Dal volante alla gestione del team: per Vincenzo Campo il passo è stato breve. Dopo anni di esperienza come pilota a livello nazionale e internazionale, il driver castelbuonese ha deciso di mettersi alla prova anche nel ruolo di manager fondando la propria squadra, la “VC5 Endurance Team”, con l’obiettivo di partecipare alle gare endurance in Sicilia del campionato ufficiale SWS Series.

Il debutto è avvenuto ieri nella gara 4H Endurance disputata sul circuito internazionale di Triscina (Trapani), una pista ben conosciuta da Campo. Per l’occasione, il pilota-manager ha formato un equipaggio insieme al giovanissimo pilota romano Camillo La Barbera, che ha affrontato la trasferta in Sicilia per prendere parte alla competizione.

La partecipazione alla gara aveva anche uno scopo di preparazione in vista di un appuntamento internazionale: la 24 Ore di Jesolo, prova del World Endurance Karting, che si svolgerà il 18 e 19 aprile e alla quale Campo prenderà parte con il team veneto DIGIMAX della famiglia Dominato.

La coppia Campo–La Barbera rappresenta inoltre un caso particolare nel panorama del karting endurance: si tratta infatti del primo equipaggio composto da due piloti con problemi di sordità. Anche La Barbera, infatti, condivide la stessa condizione di invalidità uditiva di Campo.

Durante la gara la squadra ha scelto inizialmente una strategia prudente, mantenendosi nelle posizioni di rincalzo. Ma nella penultima ora è stata proprio l’esperienza di Campo nelle competizioni endurance a fare la differenza: una tattica di pit-stop ben studiata ha permesso al team di recuperare progressivamente terreno sugli avversari. Nell’ultima ora è arrivata la rimonta decisiva che ha portato il VC5 Endurance Team a conquistare un sorprendente secondo posto nella categoria Semi-Pro, alle spalle del più esperto team MMM Racing, vincitore della gara.

Un risultato molto positivo per Campo, sia nel ruolo di pilota sia in quello di manager, che ha potuto preparare al meglio il compagno di squadra Camillo La Barbera. Il giovane pilota romano, alla sua prima esperienza sulla pista di Triscina, si è infatti dimostrato veloce e molto lucido anche dal punto di vista tattico.

Il prossimo impegno per il VC5 Endurance Team è già in calendario: il 25 luglio 2026 con un’altra gara 4H Endurance.