La storia della piccola Aurora di Polizzi Generosa, tanta buona musica e i vincitori protagonisti del Premio Castelbuono in programma domenica 6 agosto

Domani, domenica 6 agosto, è in programma la serata di consegna dei riconoscimenti della settima edizione del Premio Castelbuono. Tra le tante storie che s’intrecciano insieme a quelle dei dieci premiati, tutti accomunati dal senso della castelbuonesità, se ne aggiunge una che ha per protagonista la giovanissima Aurora di Polizzi Generosa ma molto vicina alla comunità di Castelbuono. Una storia che toccherà le corde del cuore per l’emozionante ricordo dei momenti di raccolta fondi a favore di Aurora affetta da una rara malattia genetica. Il castelbuonese Vincenzo Ippolito è stato, e lo è ancora, protagonista e artefice di aver sensibilizzato tanti amici a favore della piccola, organizzando diversi momenti che hanno aiutato ad incrementare le somme necessarie per avviare le cure in Germania.

Nel corso della serata, presentata da Marienza Puccia e Rosario Mazzola, sarà proiettato un video che ripercorrerà le fasi della raccolta a Castelbuono e Polizzi e saranno lette due testi: uno scritto da Bartolo – il guardiano del ponte, amico della piccola e l’altro dalla mamma di Aurora.

I momenti musicali della serata di domenica 6, che faranno da intermezzo tra una premiazione e l’altra, saranno intrattenuti da artisti castelbuonesi. Aprirà la giovane Mariantonietta Campo con “Quando” di Pino Daniele, a cui seguiranno “/Una poesia anche per te” di Elisa e “La Panchita” di Federico Moretti. Dal trio formato da Manuela Cicero, Peppe Barreca e Maurizio Raimondo gli altri momenti musicali con i brani “La vie en rose” di Edith Piaf, “Grande, grande, grande” di Mina e “Viva la vida” dei Cold Play.