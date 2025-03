La strategia della tensione nel percorso laboratoriale di approfondimento della Costituente e della Consulta giovanile

Castelbuono, 23 marzo 2025

Chiostro S. Francesco, sala padre Emilio Piro

Cos’è la democrazia e perché, in un periodo cruciale della nostra storia (anni ’60 e ’70) è stata sotto attacco, nel nostro Paese, ad opera del Terrorismo neofascista, con la copertura di un sottobosco fatto di Servizi Segreti, di militari, di politici e di giornalisti? E quanto sottovalutare i rigurgiti neofascisti affioranti oggi? Se n’è mai andato il Fascismo dall’Italia? Interrogativi importanti e da non dismettere, per una conoscenza più completa di certe pagine spinose della storia italiana; perché è solo andando oltre la superficie di fatti e fenomeni che si può scegliere responsabilmente da che parte stare della Storia. Questo l’intento che si è prefisso il primo incontro del laboratorio di Politica, organizzato dalla Costituente per Castelbuono e dalla Consulta Giovanile locale, che ha affrontato il tema della strategia della tensione e delle trame oscure della P2.

Lorenzo Aquilino (Costituente) e Francesco lo Bianco (Consulta giovanile) hanno elaborato un quadro cronologico dei complessi fatti avvenuti in Italia, dagli anni ‘60 fino ai primi anni ’80 (non dimenticando gli antefatti dell’immediato dopoguerra), aprendo maglie e possibilità di approfondimento su un periodo controverso, in cui l’Italia si è economicamente e socialmente trasformata, mentre sul piano politico ha rischiato costantemente di perdere le conquiste democratiche seguite alla sconfitta del Fascismo.

Due generazioni si sono confrontate sul tema, un adulto della Costituente e un giovane della Consulta, in una prova di approfondimento in tandem molto ben riuscito, per cercare di dare risposte a tanti perché su fatti di oggi, che diventano spiegabili solo alla luce della storia.

La stessa formula sarà riproposta sabato 29 marzo, alle ore 18:00, nella sala “P. Lorenzo Marzullo”, nel secondo incontro del Laboratorio di politica durante il quale Gioacchino Cannizzaro e Andrea La Grua discuteranno sul tema “Nuovi ricchi e tanti poveri: Liberismo e alternative”.