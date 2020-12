La Tombola virtuale con Magnum

Magnum sempre pieno di novità anche in questo periodo così triste per mantenere sempre le tradizioni del Natale , nasce : “La tombola virtuale” direttamente su vostro computer sulla mia pagina Facebook ” Alessandro Di Vuono” , in modo più particolare per non perdere le tradizioni di sempre .

Tantissimi premi offerti dai nostri sponsor :Caffe’ Greta Mandala-castelbuonoSesto 6 SensoBladis – Atelier Da SpettacoloSalti Matti “DiVuonix Events”

Vi aspetto giorno 8 dicembre alle ore 18:30 non c’è limite di età!

per info & partecipazioni 320/9114972