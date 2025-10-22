La transizione energetica nei laboratori politici della Costituente

Il prossimo 25 ottobre la Costituente proporrà il primo dei laboratori politici della sessione 2025-2026, dopo le interessanti proposte dei due anni precedenti in cui tante tematiche di utilità sociale sono state portate all’attenzione della comunità castelbuonese. Verrà riproposta la formula secondo cui i contributi alla tematica oggetto del laboratorio e il conseguente dibattito saranno gestiti con più interventi: relatori adulti e giovani, per un’impostazione più dinamica, grazie alle diverse angolature secondo cui verranno proposti gli approfondimenti. Quindi generazioni a confronto, scambi culturali, esperienze da trasmettere da un lato e da acquisire dall’altro.

Sabato 25 ottobre 2025, si parlerà della “transizione energetica” esaminando:

le risorse energetiche attualmente utilizzate e il loro impatto sull’ambiente;

la necessita di incrementare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e ridurre le emissioni dei gas serra;

i problemi connessi all’utilizzo delle fonti rinnovabili;

le opportunità del risparmio energetico.

Ne discuteranno l’ing. Mimmo Prisinzano, già dirigente di ricerca ENEA e consigliere comunale della Costituente, e i giovani studenti universitari Alessandro Bonomo, Andrea Cicero e Danilo Prestianni che affronteranno gli aspetti di geopolitica e ambientali, di come le storie e la Storia sono legati intimamente alle risorse dei luoghi, inerenti la produzione del rame, del litio e del cobalto, elementi fondamentali per il necessario sviluppo delle reti elettriche e per la produzione dei moduli fotovoltaici e degli accumulatori elettrici.

La cittadinanza è invitata a partecipare.