La tromba di Paolo Fresu per un Jazzy Christmas dal castello di Castelbuono. Mercoledì 23 dicembre in streaming

Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, Leila Shirvani Jazzy Christmas dal castello dei Ventimiglia di Castelbuono (PA) domani (mercoledì 23 dicembre) alle 18,30 in streaming

Paolo Fresu_Di Bonaventura dal castello dei Ventimiglia |IMMAGINI VIDEO

Paolo Fresu rilegge le più belle canzoni di Natale dal Castello dei Ventimiglia di Castelbuono (PA): Jazzy Christmas è un progetto nato per mettere insieme, in musica, sensazioni e ricordi indimenticabili, in maniera più intimista. La tromba di Fresu, il bandoneón di Daniele di Bonaventura e il violoncello di Leila Shirvani proporranno un viaggio nelle canzoni di Natale riarrangiate in chiave jazz per duo e per trio, ma ci sarà spazio anche per cartoline dei militari che andavano in guerra, e brani del repertorio popolare sardo recuperati dal parroco di Berchidda, il paese di Fresu. Un concerto già proposto all’auditorium Parco della Musica di Roma, e ora presentato in Sicilia.

Siamo al secondo appuntamento del Castelbuono Jazz Festival, che si svolge interamente in streaming. Diretto da Angelo Butera, e promosso dagli assessorati regionali al Turismo e ai Beni Culturali, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dai Comuni di Castelbuono e di Campofelice di Roccella, il festival propone il concerto del trio di Fresu domani (mercoledì 23 dicembre) alle 18,30 – sulle pagine Facebook della rassegna, del Museo Civico e del Comune di Castelbuono, e sul Canale Europa, che conta oltre 54 canali tra cui America Oggi (canale 12), la testata italiana di New York.

PROSSIMO APPUNTAMENTO. DOMENICA 27 DICEMBRE, ore 18,30. Un salto oltre Natale per ritrovare un trio che ha già fatto parlare di sé questa estate: Francesco Buzzurro alla chitarra, Nicola Giammarinaro al clarinetto e Giuseppe Milici all’armonica. Tre figure eclettiche ed indipendenti, ma accomunate dall’amore per il jazz e per la Sicilia. Ognuno con la sua unicità, i tre musicisti riescono a dar vita ad un’armonia equilibrata ed originale, tutta da scoprire.