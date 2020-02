La TV francese Arte intervista Mario Cicero e Giacinto Cangelosi – [VIDEO]

In un interessante servizio video sulla Sicilia pubblicato dalla TV francese Arte è stato intervistato Mario Cicero, in qualità di guida naturalistica esperta, profondo conoscitore del territorio madonita, nonchè tra i più giovani frassinicoltori in attività. E’ stato inoltre intervistato anche Giacinto Cangelosi, in qualità di allevatore e produttore di alcune eccellenze del territorio come il caciocavallo e la ricotta di basilisco. Il video si può rivedere dalla finestra in alto, in particolare selezionando il nono minuto di registrazione.