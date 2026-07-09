La University of Washington in visita al Madonie UNESCO Global Geopark

Il Madonie UNESCO Global Geopark si conferma punto di riferimento per la cooperazione accademica internazionale e per la promozione di percorsi di alta formazione dedicati alla conoscenza del territorio, alla prevenzione dei rischi naturali e alla resilienza delle comunità.

Nell’ambito della Summer School internazionale Study Abroad in Sicily: Disasters, Communities and Resilience, promossa dall’Agenzia Madonie Travel Service in collaborazione con la University of Washington (USA), una delegazione composta da studenti e docenti dell’ateneo statunitense ha svolto una visita di studio presso il Geopark madonita, approfondendo sul campo gli aspetti geologici, ambientali e territoriali che caratterizzano le Madonie.

L’iniziativa rientra nel programma internazionale sviluppato dal Center for Disaster Resilient Communities e dal Department of Environmental and Occupational Health Sciences della University of Washington, finalizzato a offrire agli studenti un’esperienza formativa multidisciplinare orientata allo studio delle dinamiche territoriali, della gestione dei rischi naturali e delle strategie di resilienza delle comunità locali.

La delegazione è stata accolta presso la sede del Madonie UNESCO Global Geopark, nello storico Palazzo Pucci Martinez, dal presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, che ha rivolto il proprio saluto istituzionale, evidenziando il valore strategico delle collaborazioni con il mondo accademico internazionale per la crescita culturale e scientifica del territorio.

La visita è successivamente proseguita presso la Sezione Geologica “Giuseppe Torre”, dove gli studenti e i docenti sono stati guidati dai geologi Alessandro Torre, direttore del Museo, e Fabio Torre, che hanno illustrato il patrimonio geologico delle Madonie e le attività di ricerca, divulgazione scientifica e valorizzazione svolte dalla struttura, riconosciuta quale centro di eccellenza per la conoscenza della storia geologica del territorio.

“Iniziative come questa – dichiara il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello – rappresentano un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e comunità scientifica internazionale. Il Madonie UNESCO Global Geopark si conferma un laboratorio naturale di eccellenza, capace di coniugare tutela del patrimonio geologico, ricerca scientifica e formazione universitaria. Accogliere una delegazione della University of Washington significa consolidare il ruolo delle Madonie all’interno delle reti internazionali della conoscenza e favorire nuove opportunità di collaborazione tra università, enti di ricerca e territorio. Desidero rivolgere il mio più cordiale benvenuto agli ospiti statunitensi e un sentito ringraziamento ai geologi Alessandro e Fabio Torre e a Francesco Ippolito, che ha accompagnato la delegazione durante il percorso di studio in Sicilia.”

La visita si inserisce nel più ampio percorso promosso dal Madonie UNESCO Global Geopark, volto a rafforzare le relazioni con il mondo della ricerca e della formazione, valorizzando il patrimonio geologico, ambientale e culturale delle Madonie quale risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Attraverso iniziative di questo profilo, il Geopark consolida il proprio ruolo di luogo d’incontro tra scienza, istituzioni e comunità, favorendo la diffusione della conoscenza, la cooperazione internazionale e la crescita di reti scientifiche e culturali di respiro globale.