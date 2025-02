La Voce del Dialetto: Omaggio a Giuseppe Mazzola Barreca | 9 febbraio Chiesa dell’Itria

L’Associazione Padre Lorenzo Marzullo invita la comunità a un incontro speciale dal tema “La Voce del Dialetto”, dedicato a Giuseppe Mazzola Barreca. L’evento si terrà domenica 9 febbraio 2025, alle ore 16.30, presso la Chiesa dell’Itria di Castelbuono. Sarà un’occasione per riscoprire il valore del dialetto e il contributo culturale di Mazzola Barreca. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti e appassionati della lingua e delle tradizioni locali. L’Associazione confida in una numerosa partecipazione per rendere omaggio a una figura di grande rilievo nel panorama linguistico siciliano.