Dopo il grande successo dei me contro te, continuano i Laboratori creativi pomeridiani della “Salti Matti animazione”.

Vi aspettiamo Giovedì 06 agosto 2020 dalle ore 16:30 per trascorrere insieme un pomeriggio ricco di animazione, musiche di baby shark, balli, gonfiabile, laboratoro creativo e tanto altro. Il laboratorio sarà a numero chiuso fino ad un massimo di 20 bambini .

Per info & prenotazioni 320/9114972

Magnum & Marianna Restivo