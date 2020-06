Laboratorio della Speranza. Pubblicato bando per la gestione della Casa di Riposo di Gratteri

L’avviso pubblico e la documentazione

È stato pubblicato sul sito della Fondazione Laboratorio della Speranza l’avviso pubblico per l'”Acquisizione di offerte volte all’ottenimento della concessione per la gestione” della Casa di Riposo “Benedetta la Martina sotto la protezione di San Giacomo Apostolo” di Gratteri.

Al bando possono partecipare le ditte e le cooperative sociali operanti nel territorio della Diocesi di Cefalù (Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo) in possesso dei requisiti previsti.

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro e non oltre venerdì 31 luglio 2020 alle 13 presso la sede della Fondazione in via Costa, 63 Cefalù (ex Rettoria San Domenico).

La Fondazione stipulerà una convenzione per la gestione della struttura destinata a casa di riposo per anziani e persone non autosufficienti.

L’avviso pubblico e tutta la documentazione utile potrà essere scaricata sul sito www. fondazionelaboratoriodellasper anza.it.