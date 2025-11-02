Laboratorio di politica della Costituente: Attualità e valore della Resistenza con la storica CHIARA COLOMBINI

Sabato 8 novembre alle ore 17 nell’aula consiliare del comune di Castelbuono, la Costituente per la Castelbuono di domani organizza un nuovo laboratorio di politica dopo quelli che hanno avuto per tema la strategia della tensione, i nuovi poveri, le leggi e i sistemi elettorali e la transizione energetica.

Stavolta l’argomento riguarda l’Attualità della Resistenza, nella sua accezione più piena, e il suo lascito morale all’Italia democratica e antifascita nata di nuovo dopo la cacciata dei fascisti e la caduta del fascismo.

In un alternarsi di interventi, relazioni e interazioni col pubblico, il laboratorio spazierà dalla Resistenza, come fenomeno storico, ai tentativi revisionisti di delegittimazione.

Con grande orgoglio la Costituente per la Castelbuono di domani comunica che all’incontro parteciperà la storica CHIARA COLOMBINI responsabile scientifica dell’ISTORETO, Istituto piemontese per la storia della Resistenza, autrice di diversi saggi sulla storia della guerra di lioberazione pubblicati da Laterza, in particolare, del Fact checking Anche i partigiani, però… nel quale viene analizzata e sottoposta a verifica, alla prova dei fatti, appunto, la vulgata revisionistica contro la Resistenza.

Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti

di CARLO GREPPI

Oggi la Storia è tornata a essere un campo di battaglia.

Vere e proprie fake news storiche impazzano sui social network e la politica spesso utilizza il nostro passato per fomentare politiche d’odio. In questa riscrittura della Storia, per fare degli esempi, i campi di concentramento non sono mai esistiti, gli italiani sono sempre stati ‘brava gente’ e vittime dello straniero, i partigiani tutti avventurieri spregiudicati.

È tempo di opporre a queste falsificazioni strumentali le verità che la Storia, con la sua ricerca e i suoi strumenti, ha individuato. Ed è importante che a farlo siano anche storici delle nuove generazioni, che più sentono la responsabilità della conoscenza del nostro passato, per la costruzione del mondo che verrà.