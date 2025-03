Laboratorio di politica: secondo incontro il 29 marzo

Sabato 29 marzo alle ore 18, nella sala dedicata a Padre Lorenzo Marzullo, presso la Badia a Castelbuono, avrà luogo il secondo incontro del nuovo ciclo del Laboratorio di politica, organizzato dalla Costituente per Castelbuono con la collaborazione della Consulta giovanile.

Nuovi ricchi e tanti poveri, liberismo e alternative, sarà il tema che verrà discusso da Gioacchino Cannizzaro per la Costituente e Andrea La Grua per la Consulta giovanile, in un nuovo confronto generazionale e metodologico.

Alla trattazione del tema seguirà il dibattito con il pubblico.