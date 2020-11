L’acqua sulla Luna e la futura esplorazione umana| Diretta LIVE, oggi 3 novembre

Il “telescopio” Sofia, installato a bordo di un Boeing 747, ha fornito la prima prova diretta e inequivocabile della presenza di molecole d’acqua sulla Luna anche al di fuori delle regioni in ombra permanente ai poli lunari. Questa scoperta come cambierà i futuri scenari di esplorazione della Luna e, successivamente, di Marte? La NASA con Starship sta per dare una nuova svolta all’esplorazione spaziale umana sul nostro satellite e sul pianeta rosso, grazie al programma Artemis che prevede una stazione spaziale orbitante sulla Luna, e la prima impronta di una donna astronauta sulla Luna.

