Ladri in azione a Castelbuono. Rubati due mezzi commerciali

E’ notizia di oggi martedì 17 gennaio il furto di due mezzi commerciali avvenuto nel cuore della notte in pieno centro storico a Castelbuono.

I due furgoni, di cui uno carico di bombole di gas, sono stati prelevati dai malviventi rispettivamente nei pressi di via Cappuccini e di via Collotti. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Nei giorni scorsi diversi episodi hanno riguardato il furto di veicoli, ma anche effrazioni all’interno di abitazioni di campagna, fatti che turbano la tranquillità dei cittadini.