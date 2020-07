Lamentele e polemiche da più fronti sulla gestione delle festività in onore di Sant’Anna

Da più fronti si aprono lamentele e polemiche nei confronti dell’Amministrazione comunale che riguardano la gestione della festa di Sant’Anna nel suo complesso. In pratica si assiste a una situazione difficile a diversi livelli. Innanzitutto si ha come l’impressione che la festa di quest’anno manifesti due nature tra di loro assai differenti e scorrelate. Da una parte i riti e le celebrazioni religiose indirizzate all’essenziale, senza però venir meno alle opere della Fede e alla venerazione della Santa Patrona di Castelbuono. Dall’altra parte ci sta invece tutto il profano, ossia una serie di iniziative e manifestazioni che a parere di molti si sarebbero potute evitare. E’ chiaro che qualcosa a livello comunicativo tra la l’Amministrazione e la Diocesi non ha funzionato.

Tra i critici verso l’operato dell’Amministrazione c’è il capogruppo Castelbuono in comune Antonio Tumminello, il quale attraverso un video pubblicato in basso, non le manda a dire a Sindaco e Amministrazione.



Ulteriori critiche e polemiche circolano tra i cittadini, da molti infatti non è stato visto di buon occhio il contributo di 14.000 euro concesso al Comitato per i festeggiamenti di Sant’Anna, in un periodo così critico e particolare.

Ma le polemiche arrivano pure da FB dove molti commenti di disapprovazione sull’operato dell’Amministrazione sono stati pubblicati a corredo di un post in cui una cittadina segnala i disagi a cui sono sottoposti gli abitanti della zona di via Alduino Ventimiglia, in seguito al posizionamento nei piazzali di parcheggio destinati ai residenti, di varie giostre. Di seguito il post:

Alla faccia del covid….

nonostante abbiamo ottenuto i posti riservati ai domiciliati in questa zona del centro storico, non ci bastavano 3 giostre ad occupare un intero.posteggio ma anche un altra che ne occupasse altre 2 area posteggio… Bene le macchine c è le porteremo comodamente a casa o li metteremo a rischio multe o incendi ,visto che i posteggi sono limitati

.. oppure in questi giorni per non perdere il posteggio, non andiamo a lavoro, non facciamo la spesa… semplice…o meglio ancora e dobbiamo pure ringraziare, ci carichiamo le borse di spesa, posteggiando in via mazzini..quest’ anno sarà libera causa Covid.

( Sant’Anna na vota l anni veni) Tutto è concesso, giostre, bancarelle ,musica..

purché la Madre Sant ‘Anna resti al castello…

Causa: evitare assembramenti….

Insomma una festa che non è come quella degli anni passati, in tutti i sensi.