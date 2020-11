L’amministrazione comunica che il dott. Megna sarà il nuovo sostituto del dott. Imburgia

L’amministrazione conferma via Facebook che il dott. Megna (già incaricato dall’ASP) sarà il nuovo sostituto del dott. Imburgia.

Inoltre specifica che “alla luce delle numerose note intercorse tra l’Amministrazione Comunale e il Direttore del distretto socio-sanitario 33 Dottore Calcò riceviamo oggi la notizia che il medico disponibile che sostituisce il dottore Imburgia sarà il dottore Megna e non più il dottor Scirpo .

Ringraziamo lo stesso dottore Bartolomeo Megna e il direttore del distretto per la disponibilità avuta e ci scusiamo con tutti quei cittadini che in questi giorni ed in queste ore continuano a chiamarci per questo disservizio che si era creato”.