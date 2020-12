L’amministrazione comunica una nuova rettifica dei positivi a Castelbuono, sono 78

58 positivi non ci sono mai stati ed è frutto di un errore, a dire dell’Amministrazione si tratta di una inesattezza dell’ASP

“La guerra dei numeri” non ci interessa. Il nostro pensiero è rivolto alle persone. Comunichiamo ai cittadini la situazione aggiornata sui positivi a Castelbuono, per fare chiarezza su quanto successo negli ultimi giorni. Il Comune di Castelbuono aveva comunicato il dato di 85 positivi al 30 novembre, dato poi “smentito” dal report pubblicato dalla protezione civile regionale sui dati comunicati dall’Asp che invece riportava, alla stessa data, 58 positivi nella nostra comunità.

A questa incongruenza hanno fatto seguito le polemiche della giornata di ieri, immediatamente rilanciate da un blog e da qualche cittadino, arrivando ad insinuare che il Comune avrebbe falsato i dati o, con estrema leggerezza, scambiato il dato con quello di altri Comuni.

Rassicuriamo quel blog e quei cittadini, da parte nostra non c’è nessuna leggerezza, al contrario loro che utilizzano qualsiasi occasione per creare confusione e fare politica a in questo caso sulla pelle dei tanti concittadini isolati in casa, che vivono una situazione difficile, anche a causa dei ritardi del sistema sanitario.

Nella giornata di ieri, con insistenza l’Amministrazione ha preteso il necessario chiarimento non sul numero, ma sulla reale situazione delle persone attualmente positive e/o poste in isolamento fiduciario obbligatorio, perché ricordiamo sempre che dietro quei numeri freddi ci sono vite umane, con le loro fragilità, con il bisogno di un supporto anche morale. A loro è rivolto il nostro pensiero. Ad oggi comunichiamo che il dato di 58 positivi pubblicato nel report dell’Asp – a cui in in secondo momento ci siamo dovuti adeguare – era sbagliato; probabilmente è stato riportato un dato parziale o sono state invertite le cifre. Pubblichiamo di seguito l’andamento dei positivi a partire dall’ultimo giorno in cui il dato Asp è stato in linea con quello del Comune, ovvero il 29 novembre:29/11 – 7430/11 – 8501/12 – 8502/12 – 78.

Dati Asp Siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. Ci spiace di questa confusione generata da dati sbagliati riportati da altri enti. Ribadiamo, speriamo per l’ultima volta, che la nostra attenzione è rivolta alle persone che in questo momento stanno vivendo questa emergenza: dal sollecito per effettuare i tamponi, alla trasmissione degli esiti (con ritardi inaccettabili), fino alle disposizioni di fine isolamento. I nostri telefoni sono attivi h24, ci scusiamo se non riusciamo a dare risposte tempestive in alcuni casi, ma vi assicuriamo che stiamo impegnando tutti i nostri sforzi ed il nostro tempo a servizio della comunità, mentre qualcun altro continua a divertirsi creando inutili polemiche