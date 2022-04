L’amministrazione interviene in merito agli articoli pubblicati sulla sentenza TAR concorso pubblico

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – In data 27 aprile 2022 venivano pubblicati sul sito internet ‘La Repubblica Palermo’ e ‘Castelbuono Live’ due articoli riportanti notizie travisanti rispetto al tenore della sentenza con cui il T.A.R. Palermo si pronunciava nel ricorso sui fatti di causa.

Non entrando nel merito della vicenda per cui è in corso il giudizio davanti agli organi di giustizia amministrativa e che potranno essere oggetto di revisione in secondo grado, la pronuncia mira semplicemente ad attribuire al ricorrente l’opportunità di beneficiare di una sessione suppletiva ad esito del quale riformulare la graduatoria finale. Gli esiti delle prove per i candidati valutati idonei non sono stati oggetto di censura da parte dei giudici, pertanto il TAR non ‘annulla concorso pubblico del comune’, né il concorso ‘da rifare’, non essendo stati rinvenuti vizi della procedura inficianti quanto è stato svolto, ma riconosce esclusivamente il diritto al candidato affetto da COVID 19 (malattia) il giorno delle prove, di prender parte a una sessione straordinaria. Il Comune, nelle more del giudizio, ha proceduto all’assunzione del primo classificato, non anche ‘di altri due candidati risultati idonei in graduatoria’.

In data 20/04/2022 con delibera n. 51 ha approvato il nuovo piano triennale delle assunzioni anno 2022/2024 prevedendo l’assunzione di due tecnici di categoria C e due progressioni verticali (50%) scegliendo come metodo di assunzione quello dello scorrimento di graduatorie valide (Ipotesi prevista per legge).

Si intende fare presente che le operazioni concorsuali dello scorso anno hanno permesso al Comune di Castelbuono la possibilità di immettere ,entro i termini di validità ,previsti per legge, delle graduatorie concorsuali , nel mondo del lavoro n 26 idonei di cui oltre a quelli assunti dal Comune, già risultano richieste di utilizzo di graduatoria da parte di altri Comuni per n 13 idonei di cui n.7 proprio per la categoria C tecnici e come si nota, il numero risulta superiore agli idonei, nel caso in cui,si dovesse procedere con la prova suppletiva, l’amministrazione sarebbe felice di avere un idoneo in più per dare esito a gran parte delle richieste pervenute.

L’amministrazione Comunale adesso valuterà insieme al proprio legale se andare in appello o procedere alla prova suppletiva per il candidato autore del ricorso .