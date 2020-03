L’Amministrazione invita ad affiggere l’arcobaleno della speranza

I servizi Sociali Comunali di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali Anna Lisa Cusimano e grazie ai volontari del Servizio Civile aderiscono e promuovono l’iniziativa “andrà tutto bene” che come e meglio di un “virus” si sta diffondendo in diverse città, per reagire con ottimismo all’emergenza coronavirus. Si invita quindi ogni famiglia, in particolare i bambini, e le attività commerciali ad affiggere un cartellone con l’”arcobaleno della speranza” per esorcizzare la paura e l’attesa, per ingannare il tempo “io resto a casa”.

È un iniziativa ludica per dare un po’ di colore a questa situazione grigia in modo da lanciare un messaggio di solidarietà nel nostro paese che sta affrontando un momento difficile.

Il nostro è stato affisso nella facciata principale del Municipio.