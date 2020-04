L’Amministrazione comunale ringrazia le donne castelbuonesi che stanno realizzando 500 mascherine

Attraverso una nota diffusa sulla pagina FB del Comune, l’Amministrazione ringrazia pubblicamente diverse donne castelbuonesi intente in questi giorni nella fabbricazione di ben 500 mascherine che saranno donate al Comune

L’amministrazione Comunale vuole mandare un grazie enorme a queste donne Castelbuonesi piene di volontà e voglia di far del bene. Da ieri sono tutte all’opera per la nostra comunità in un momento davvero difficile come quello che stiamo vivendo.

Il tessuto utilizzato per fare le mascherine è un cotone trattato con idrorepellente, donato dall’azienda dell’azienda Startex grazie alla nostra stilista Castelbuonese Giusy Cusimano (Le foto delle prime mascherine sono sue).

Nella foto presa dal suo profilo vedete alcuni dei lavori delle 500 future mascherine. Sottolineamo che non sono un presidio medico, le donne che ringraziamo in basso le realizzeranno gratuitamente per il comune di Castelbuono,che poi li distribuirà a chi ne ha bisogno.

Già questo lunedì avremo la prima consegna al comune!

Grazie a Nido Del Bimbo Cucco, Marisa Di Napoli, Marisa Gennaro, Nicoletta Cordone, Maria Maggio, Anne Sanderson, Enza Di Garbo,Enza Ferrauto La Bua, Maria Città, Rita Città, Anna Ricotta. Inoltre grazie Vincenzo Sandro Cusenza e Alessandro Vigneri per le valvole delle mascherine. Come leggiamo dal post vogliamo ringraziare anche Rosanna Battaglia e il Ceres, Mariarita Carollo, Maria Catena Cangelosi ed Euromania Castelbuono, a Ina Mazzola per aver recuperato materiale elastico.

Questa è la Castelbuono che merita i nostri abbracci virtuali e possiamo dire che le nostre mascherine saranno le più buone, comode e belle come la bontà di chi si è impegnata a realizzarle.