L’Amministrazione risponde all’interrogazione della Costituente sull’appalto affidato alla cooperativa sociale Gi.Co

Offrire servizi utili è indispensabile, nel rispetto delle leggi

(Riceviamo e pubblichiamo) – I consiglieri comunali Cangelosi, Ippolito, Aquilino e Prisinzano, appartenenti al gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”, hanno presentato in data 22 settembre 2025 un’interrogazione (protocollo n. 21297), con la quale, dopo una lunga e articolata premessa, pongono all’Amministrazione alcune richieste di chiarimento in merito a:

La scelta di ricorrere alla somministrazione di lavoro tramite enti privi dell’idoneità prevista dalla normativa vigente.

La presenza, nella convenzione stipulata, di soggetti non conformi alla definizione di cui alla Legge 381/1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali.

L’identità dell’assistente sociale della cooperativa Gi.Co. e la data della sua assunzione.

I criteri di selezione adottati, che sembrerebbero non tenere conto delle qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

La corrispondenza del codice ATECO della cooperativa sociale con il servizio da attuare.

La retribuzione prevista per i lavoratori impiegati, il tipo di contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato, la durata del rapporto di lavoro e la sua articolazione (tempo pieno o parziale).

L’interrogazione fa riferimento all’appalto affidato alla cooperativa sociale Gi.Co., cooperativa nota per il suo impegno nell’inserimento lavorativo di soggetti fragili.

Si precisa che, in occasione del bando per la manifestazione d’interesse, hanno partecipato tre cooperative, di cui una non appartenente al territorio di Castelbuono. Durante il successivo percorso di co-progettazione e co-programmazione, la cooperativa Gi.Co. ha presentato la proposta ritenuta più idonea in termini di servizi offerti.

Per maggiore chiarezza, considerata la natura tecnica e amministrativa delle richieste avanzate, il Sindaco ha richiesto una relazione alla responsabile del settore competente, che viene allegata alla presente nota in copia.

Il Sindaco, intende sottolineare che l’azione dell’Amministrazione comunale è sempre stata improntata al rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo di offrire servizi utili e indispensabili alla nostra comunità. In questi anni, l’Amministrazione ha risposto a numerose esigenze, individuando soluzioni che hanno garantito risparmi economici, gestione pubblica dei servizi e qualità degli stessi. Senza mai cedere a logiche clientelari, sono stati condivisi con gli uffici progetti di inserimento lavorativo per soggetti fragili, che hanno così potuto ritrovare dignità e un equilibrio socio-economico attraverso il lavoro.