Lapunzina: Ospedale Giglio sarà una struttura COVID-19

In questo momento di grande emergenza nazionale, con i contagi in aumento anche in Sicilia, il nostro territorio è chiamato a fare la propria parte con l’individuazione dell’Ospedale Giglio di Cefalù quale struttura attrezzata per far fronte ai soggetti bisognosi di ricovero. Il reparto è stato attrezzato al terzo piano – Chirurgia.

E’ il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina a comunicare su Facebook la notizia che appunto il Giglio di Cefalù metterà a disposizione un reparto per ospitare 90 posti letto, 9 posti di terapia intensiva e 4 di semi intensiva.