L’arch. Monaco interviene sulle Fontanelle: il progetto prevede assolutamente un Camerone con servizi

L’arch. Pierpaolo Monaco con un commento su Facebook contesta il post redazionale uscito a proposito dell’articolo del Giornale di Sicilia in difesa delle scelte progettistiche dello spazio polifunzionale operate dal suo studio e precisa alcune considerazioni di seguito riportate.

Contraddicendo le roboanti e “fantasiose” affermazioni qui sopra proposte, vorrei precisare che: 1) Il progetto prevede assolutamente un Camerone (con diversi box per gli artisti) corredato di servizi; 2) i servizi pubblici al livello cantinato occupano 29,5mq, una superficie non tale da stravolgere l’assetto funzionale del livello interrato dell’edificio, che rimane purtroppo in gran parte non sfruttabile NON per la presenza dei servizi pubblici, ma a causa del doveroso rispetto delle preesistenze archeologiche imposto dalla Soprintendenza. Stupiscono i toni da Crociata con cui simili informazioni false ed omissioni vengono declamate in queste pagine (senza alcun invito al confronto) da una voce che non osa neanche firmarsi. Arch. Pierpaolo Monaco.