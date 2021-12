L’ASLTI e il suo dono speciale alla CTA FAUNI. La “Solidarietà nella Solidarietà”

L’ASLTI ODV (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia) che annualmente promuove iniziative di raccolta fondi, il cui ricavato viene devoluto in beneficienza a favore dei bambini affetti da leucemia e tumori, quest’anno ha realizzato il progetto denominato “A Natale scegli la solidarietà”.

Tale iniziativa ha previsto la vendita solidale delle “ciocco-latte”, con immagini del nostro territorio, il cui ricavato verrà devoluto per la costruzione della “Casa-ASLTI2” per ospitare gratuitamente le famiglie dei piccoli pazienti curati presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.

L’Associazione, composta dai genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche ed ematologiche, si occupa, dal 1982, di assicurare ad ogni bambino il diritto alle cure migliori ed alla sua “socializzazione” intesa come inserimento in una vita normale, con la realizzazione di un’assistenza globale attraverso la creazione di servizi specializzati.

In particolare oggi, il cammino dell’Associazione si affianca al cammino dei medici, entrambi per prendersi “cura” dei piccoli al fine di favorire in loro il diritto al gioco e alla serenità.

Ma l’ASLTI è andata oltre e, attraverso un esemplare gesto solidale, ha donato la “ciocco-latta” agli ospiti della Comunità Fauni di Castelbuono, regalando loro un sorriso nel giorno del Santo Natale.

Un ringraziamento particolare, per la sensibilità dell’iniziativa, lo rivolgiamo al Direttivo dell’ASLTI, ed in particolare al Consigliere Antonella Gugliuzza e all’Assistente Sociale Ilenia Duca.

CTA FAUNI