L’Associazione Culturale Promo Madonie ad Enna per il Gran Corteo Storico della Settimana Europea Federiciana 2023

L’Associazione Culturale Promo Madonie di Castelbuono è stata invitata a partecipare con il suo Corteo Storico alla XVII edizione della Settimana Europea Federiciana che si svolgerà domenica 14 maggio ad Enna.

La manifestazione, promossa dalla Casa d’Europa, patrocinata dal Comune di Enna, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, avrà il suo culmine nel Gran Corteo Storico domenica 14 maggio alle ore 18,00 con partenza dalla Torre di Federico e arrivo in Piazza Umberto I.

“Ringraziamo, dice il Presidente Jhonny Lagrua, la Presidente Prof.ssa Cettina Rosso e il Comitato organizzatore per l’attenzione e per l’invito rivolto alla nostra Associazione e al nostro Corteo Storico dei Ventimiglia Principato di Castelbuono, saremo lieti di onorare la Città di Enna con la nostra presenza in occasione del Gran Corteo Storico nella Settimana Europea Federiciana, uno tra gli eventi più importanti della nostra Isola.

L’Associazione Culturale Promo Madonie Sicilia dal 2005 promuove la cultura, le tradizioni e la storia di Castelbuono e della Sicilia in sinergia con il Comune di Castelbuono e il Comitato S. Anna.

Siamo convinti che solo facendo rete in sinergia tra le Associazioni e gli Enti locali e regionali si può costruire qualcosa di positivo che possa giovare allo sviluppo dell’identità della nostra meravigliosa terra proiettandola ben oltre i nostri orizzonti.”