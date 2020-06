Lavori di taglio piante lungo le linee elettriche di E-Distribuzione ricadenti nel Comune di Castelbuono

Si informa che l’European Global Service S.r.l. in forza di un contratto di Appalto Aperto Multiservizio stipulato con E-Distribuzione S.p.A. – Distribuzione Territoriale Rete Sicilia-eseguirà nell’ambito della zona di CASTELBUONO i seguenti lavori:

1. Taglio e/o deramificazione di piante, per la realizzazione o ripristino della cessa (fascia o varco)in prossimità delle linee elettriche aeree esterne di distribuzione dell’energia elettrica a media e/o bassa tensione di e-distribuzione S.p.a.

2. Apertura e/o ripristino di sentieri di accesso alle cabine, decespugliamento e pulizia delle pertinenze delle cabine secondarie di Enel Distribuzione S.p.a.

3. Decespugliamento e pulizia delle pertinenze delle Cabine secondarie MT/BT di e-distribuzione S.p.a., pulizia e decespugliamento dei sentieri di accesso alle cabine elettriche, apertura e/ o ripristino sentieri di accesso alle cabine.

GLI INTERVENTI VERRANNO EFFETTUATI DAL 22/06/2020 AL 31/08/2020

SI AVVISANO TUTTI I PROPRIETARI DEI FONDI SOTTOSTANTI LE LINEE ELETTRICHE PRESENTI NEL COMUNE DI CASTELBUONO CHE DURANTE IL PERIODO SOPRA INDICATO VERRANNO EFFETTUATI I LAVORI IN OGGETTO INDICATI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEI CONDUTTORI AL FINE DI EVITARE DANNI A PERSONE E A COSE.

Il legname residuo rimarrà a disposizione dei singoli proprietari mentre il frascame sarà accatastato lungo i margini della cessa, secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e forestali. I proprietari dei fondi intetessati all’intetvento possono chiedere informazioni ai numeri riportati nell’avviso in basso.