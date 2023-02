Lavori in Via Alduino Ventimiglia. Transito interrotto per qualche settimana

Si informa la cittadinanza che sono iniziati i lavori di riparazione e manutenzione della rete fognaria in Via Alduino Ventimiglia che prevedono anche il rifacimento del selciato. Tale intervento ci impone la chiusura del transito veicolare per qualche settimana.

Il Comando dei Vigili Urbani ha già invertito il senso unico di marcia in Via Macello da Via dei Normanni in direzione Via Roma.

Ci scusiamo con gli abitanti per il disagio.