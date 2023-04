Lavori in via Bertola, nuovo stop al transito veicolare. Interrogazione consiliare della Costituente

La minoranza in Consiglio comunale, rappresentata dalla Costituente per la Castelbuono di Domani, ha presentato un’interrogazione consiliare in cui vengono chiesti chiarimenti all’Amministrazione comunale in merito al nuovo stop al transito veicolari e ai nuovi lavori in via Bertola.

OGGETTO: Interrogazione su lavori

I sottoscritti Consiglieri comunali Lorenzo Aquilino, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Domenico Prisinzano del Gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,

premesso che

sono pervenute diverse preoccupate segnalazioni di cittadini sulla nuova chiusura al traffico automobilistico e pedonale di via E. Bertola Gambaro;

avendo pertanto constatato che

in effetti sono nuovamente in corso di svolgimento lavori, con conseguente chiusura al traffico su detta strada, importante arteria di collegamento tra il centro storico e le zone di via Cefalù e via Geraci,

il traffico automobilistico è attualmente deviato su piazza tenente Schicchi (piano del Rosario), congestionando un’altra zona del paese,

non risulta esposto alcun cartello indicante il tipo di lavoro in corso, la ditta che li sta svolgendo e tutte le altre indicazioni previste dalle norme;

considerato che

già per diversi mesi i residenti hanno subito i disagi dovuti alla chiusura al traffico di via Bertola Gambaro e i commercianti hanno registrato non pochi problemi nella loro attività,

sembrava che, con la riapertura al traffico di via Bertola Gambaro i lavori fossero stati conclusi e debitamente collaudati;

interrogano la S.V. per sapere

se i lavori svolti su via Bertola Gambaro nei mesi scorsi sono stati ultimati e collaudati,

per quali motivi e per quali nuove opere sono stati iniziati di nuovo lavori nella stessa strada e se essi siano connessi a problemi emersi per la modalità di realizzazione delle precedenti opere di pavimentazione, o se dipendano da altre ragioni,

il costo a carico del comune dei nuovi lavori in corso.

I sottoscritti chiedono espressamente di avere risposta scritta.

Castelbuono, 13.04.2023

Lorenzo Aquilino

Annunziata Cangelosi

Maria Ippolito

Domenico Prisinzano