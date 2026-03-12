Le Aree naturali protette della Sicilia protagoniste a Firenze: il Parco delle Madonie (Unesco Global Geopark) a Didacta Italia

Le Aree naturali protette della Regione Siciliana tornano protagoniste alla Fiera Didacta Italia 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola e della formazione, in corso a Firenze. All’interno dello stand del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, grande attenzione è stata riservata al Madonie Unesco Global Geopark, presentato attraverso immagini, racconti e percorsi esperienziali capaci di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del territorio madonita.

A rappresentare l’Ente Parco delle Madonie è stata la funzionaria dell’ufficio di presidenza Rita Militi, affiancata dai coadiutori Franca Gennaro e Calogero Casserà, della UO3 diretta dal dottor Peppuccio Bonomo. Nel corso degli incontri sono state illustrate alcune significative esperienze di fruizione del territorio, tra cui percorsi sensoriali progettati per coinvolgere visitatori di ogni età e abilità.

“Siamo orgogliosi – afferma Militi – di poter dire che lo stand delle aree protette della Sicilia è stato definito il più bello della Fiera Didacta. Da record le presenze di visitatori. A loro abbiamo mostrato le meraviglie della Sicilia con i suoi quattro parchi, le riserve e le aree marine protette: luoghi unici al mondo per la loro bellezza e per la ricchezza del patrimonio naturalistico e paesaggistico”.

“La presenza del Parco delle Madonie a Didacta rappresenta un’importante occasione per far conoscere alle scuole e agli operatori della formazione la straordinaria ricchezza ambientale del nostro territorio e il valore educativo delle aree protette”, sottolinea il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello.

“Le Madonie sono un laboratorio naturale di conoscenza, dove scienza, paesaggio e tradizione diventano strumenti di educazione alla sostenibilità per le nuove generazioni. Un grazie all’Assessore al Territorio e Ambiente Giusy Savarino, ai dirigenti del suo assessorato per la loro vicinanza e sostegno alle aree protette. Un grazie ai nostri inviati davvero speciali dell’Ente Parco delle Madonie per la loro competenza e professionalità”.

La partecipazione alla Fiera Didacta Italia conferma così l’impegno del Sistema delle Aree protette della Regione Siciliana nel promuovere una cultura della sostenibilità e della conoscenza del territorio, rafforzando il legame tra scuola, comunità e ambiente.