Le Buone pratiche non vengono smentite da sterili polemiche

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nelle ultime settimane si è sviluppata una polemica riguardante la gestione del servizio mensa scolastica. Alcuni messaggi diffusi tramite chat da parte di qualche genitore hanno descritto situazioni non corrispondenti alla realtà, generando preoccupazione tra le famiglie. Tali allarmi sono stati ulteriormente amplificati da esponenti del gruppo di minoranza, che hanno richiesto una convocazione del consiglio comunale a porte aperte e persino un comizio pubblico. È evidente come si sia tentato di strumentalizzare alcuni disservizi, disservizi già verificatisi anche negli anni passati, trasformandoli in un caso politico.

Alla luce di queste circostanze, in data 11 novembre 2025 il sottoscritto ha presentato formale denuncia presso la stazione dei Carabinieri, allegando foto, messaggi e documenti ricevuti da una genitrice, affinché venissero svolte indagini approfondite. Successivamente, il 17 novembre 2025, come naturale conseguenza della denuncia, i Carabinieri del NAS hanno effettuato verifiche presso il centro cottura della scuola “Gino Strada”.

Dal verbale rilasciato è emerso che le derrate alimentari e i locali della cucina sono stati trovati in buone condizioni igienico-sanitarie, i prodotti utilizzati risultano di qualità, sono stati segnalati solo alcuni richiami di carattere organizzativo, già in corso di risoluzione.

Alla luce di quanto accertato, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso rassicurare i genitori: la mensa scolastica di Castelbuono continua a garantire un servizio di ottima qualità, sia per i prodotti impiegati, sia per le strutture e i mezzi utilizzati per il trasporto. Ogni giorno vengono distribuiti circa 400 pasti, un impegno che testimonia la centralità del servizio nella vita scolastica della comunità. Eventuali disguidi o piccoli disservizi, inevitabili in un servizio di tale portata, vengono affrontati con responsabilità e tempestività.

Il Sindaco dichiara che questa incresciosa vicenda rappresenta un momento di caduta della vita sociale e politica del nostro paese. Non si può assecondare l’umore di pochi né strumentalizzare facendo politica sulla pelle dei nostri bambini. La mensa è sempre stata un fiore all’occhiello della comunità di Castelbuono e l’amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per questo servizio. Disguidi e piccoli disservizi possono accadere, ma vanno affrontati con buon senso e onestà intellettuale, non con le polemiche.

Il paese reale ha compreso la situazione, diversi genitori hanno sottolineato che, a fronte di 400 pasti erogati quotidianamente, non si può dare peso a lamentele solo di qualche genitore.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire un servizio mensa sicuro, trasparente e di qualità. La collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie resta fondamentale per migliorare ulteriormente l’offerta e tutelare il benessere dei bambini, che rappresentano il cuore della comunità di Castelbuono.

Il Sindaco, Mario Cicero