Le Delizie di Bergi premiate al Premio Biol Miel 2025: quattro eccellenze biologiche
Castelbuono (PA), 22 Gennaio 2026– Importante riconoscimento per Le Delizie di Bergi, che si aggiudica anche quest’anno non una ma ben quattro medaglie al Premio Biol Miel 2025, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati al miele biologico di alta qualità.
Nel dettaglio, i mieli premiati sono:
- Miele di Cardo BIO – Medaglia d’Oro Assoluta
- Miele Millefiori BIO – Medaglia d’Oro
- Miele di Sulla BIO – Medaglia d’Argento
- Miele di Melata BIO – Medaglia d’Argento
Un risultato che conferma fino ad ora tutti gli anni la qualità superiore dei mieli biologici Bergi, frutto di un lavoro attento che unisce rispetto dell’ambiente, tutela delle api e valorizzazione della biodiversità del territorio delle Madonie.
Il Premio BiolMiel valuta rigorosamente parametri quali purezza, profilo sensoriale, complessità aromatica e rispetto degli standard del biologico, premiando non solo il prodotto finale, ma l’intero percorso produttivo messo in atto dall’azienda. Un riconoscimento che celebra il ruolo dei produttori che operano in territori ad alta naturalità, dove le api sono vere sentinelle ambientali.
«Questi premi non sono un traguardo, ma una conferma – spiega la dott.ssa Floriana Di Garbo, responsabile del ciclo produttivo –. Raccontano il valore di un miele che nasce da fioriture spontanee, da un territorio integro e da scelte produttive responsabili, lontane da logiche industriali».
Le Delizie di Bergi, l’universo della produzione dell’azienda agricola Bergi, da anni porta avanti un modello fondato sull’agricoltura biologica, sulla protezione degli ecosistemi e su una produzione che segue e protegge i ritmi della natura, senza forzature. I riconoscimenti ottenuti al Biol Miel 2025 rafforzano il posizionamento dell’azienda come punto di riferimento per il miele biologico di eccellenza in Sicilia.
