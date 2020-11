Le ditte Car Wash di Davide Mazzola e autolavaggio Naselli sanificano gratuitamente l’asilo nido comunale di via Mazzini

Un bel gesto di solidarietà rivolto ai più piccoli quello delle ditte Car Wash di Davide Mazzola e Autolavaggio Naselli di Daniele Naselli che ieri sera hanno effettuato la sanificazione a titolo gratuito dell’intera struttura dell’asilo micro nido comunale di Via Mazzini.

Come mostra il video in alto, la nebbia densa generata da cosiddetti cannoni nebbiogeni contiene un potente principio attivo ad elevata azione sanificante, tanto da essere stato autorizzato dal Ministero della Salute, nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini della tutela della salute pubblica.

Si tratta di prodotti biocidi disinfettanti ad azione virucida. Questa autorizzazione garantisce che tali prodotti rispondano, grazie alla loro efficacia, a tutti i requisiti e protocolli previsti nella gestione e prevenzione dell’emergenza da COVID-19.