Le Erbe Aromatiche di Aism – Domenica 24 Maggio a Castelbuono

Il Comune di Castelbuono aderisce all’iniziativa promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, “Le Erbe Aromatiche”, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno delle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sostenere le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, contribuendo concretamente al finanziamento della ricerca scientifica e al potenziamento dei servizi di assistenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con Sclerosi Multipla e delle loro famiglie.

Domenica 24 Maggio, a partire dalle ore 10.00, in Piazza Margherita l’Assessore alle Politiche Sociali insieme alle volontarie del Servizio Civile Cotulevi saranno presenti per distribuire i sacchetti contenenti due tipologie di piante aromatiche, dal valore simbolico di 12 euro. Il ricavato sarà interamente destinato alle attività e ai servizi promossi da AISM.

Il sostegno alla campagna rappresenta un importante segnale di impegno e di vicinanza alla rete di supporto che la Sezione Provinciale AISM di Palermo garantisce alle persone con sclerosi multipla del territorio.

Confidiamo nel vostro sostegno e nella vostra sensibilità.

Per info e prenotazioni è possibile inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 320-3740513.