Le feste e le sagre siciliane piangono Giannina, “La Signora bionda del torrone”

(Di Antonio David) – Chi non ricorda la signora bionda del torrone, la storica artigiana di 82 anni che ha girato e servito torrone e caramelle ai tanti clienti delle Madonie. Moglie di Michele Nitro, famiglia di “torronari” per tradizione di generazione in generazione, a Zi Giannina con i suoi torroni, frutta martorana, pupi di zucchero, caramelloni, ma soprattutto con il suo insostituibile sorriso, ha deliziato tanti in feste, sagre e ricorrenze in genere.

Presente in tutte le Madonie e non solo, conosciuta in varie province siciliane, il destino ha voluto che la signora Nitro se n’è andata proprio a termine della Settimana Santa 2021. Caltanissetta, non può assolutamente dimenticare persone come la signora Giovanna Tumminelli, perché se Caltanissetta è la Città del Torrone lo deve anche a lei. Mancherà a tanti e, appena la situazione Covid passerà e le sagre riprenderanno, certamente in tanti butteranno l’occhio tra le bancarelle per rivedere il ricordo del sorriso della “Signora bionda”.

Antonio David