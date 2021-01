Le Fontanelle: col Comitato, il sindaco cerca a casô sinnacu!

Proclama: Il paese deve sapere! Lo dice il sindaco insinuando che sia il Comitato a dire il falso. Dimentica il sindaco che in paese ci conosciamo tutti e tutti sanno chi non fa sapere e chi dichiara il falso.

Sappia il sindaco che il Comitato non ha strumentalizzato gli elaborati ma li ha posti alla pubblica attenzione per focalizzarne le macroscopiche incongruenze. Il Comitato, le deve essere chiaro questo, non ha omesso cosa ci fosse di pertinente nel resto della pianta: in particolare il fatto che secondo lei e i progettisti i servizi e lo spogliatoio per il personale erano “all’occorrenza” utilizzabili dagli artisti. E c’è da rimarcare ulteriormente che gli spogliatoi non sono affatto camerini. Come vede quindi nessuna omissione, anzi è lei che strumentalizza. A questo proposito le abbiamo posto delle domande. Perché non ha risposto? Non ha niente da dire? Se non ha niente da dire, taccia piuttosto che accusare in maniera sfrontata, sulla base di bugie insostenibili.

Come fa a dire che i gabinetti pubblici (i gabinetti pubblici all’interno di un teatro o comunque di un luogo di cultura!!!!!!!!!!!!!!!!) sono indipendenti se, come tutti possono vedere guardando la pianta, aprendo una porta e salendo una scala ci si trova sul palco?

Come fa ad affermare che “l’Amministrazione comunale non ha intenzione di consegnare un’opera pubblica incompleta, il progetto comprende gli spazi, i servizi adeguati e le relative attrezzature” quando in tutti gli elaborati che riguardano arredi si legge a chiare lettere “La fornitura degli arredi non è compresa in questo progetto e quindi nell’appalto.”. Non si rende conto che il suo è un soliloquio, disconnesso da ogni documento, teso soltanto a difendere la sua autoreferenziale posizione e che le impedisce di fare le uniche due cose ragionevoli che può: dare disposizioni di fare il teatro e smettere di occuparsi del bene dei castelbuonesi.

A proposito: sabato prossimo pubblicheremo la seconda “pinnuliddra”: le farà aprire gli occhi? Noi non ci crediamo ma lo speriamo per il bene di Castelbuono perché sappiamo che quann’u sceccu un voli viviri è nutili friscari.